Посадовицю податкової судитимуть за замах на підбурювання до надання хабаря
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника відділу Головного управління Державної податкової служби у Київській області за замах на підбурювання до дачі неправомірної вигоди службовій особі та замах на шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України).
За даними слідства, ексначальник Вишгородського відділу податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС в Київській області вимагала від керівника приватного підприємства передати неправомірну вигоду за безперешкодну підготовку документів для ліквідації підприємства, хоча це не входило до її службових повноважень.
У ході розслідування задокументовано декілька фактів отримання обвинуваченою грошових коштів.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Київської міської прокуратуриTweet