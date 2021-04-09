У розтраті понад ₴1 млн. зі столичного бюджету підозрюють посадовця КП «Плесо» та підрядників

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру службовим особам КП «Плесо» та двом підрядникам за фактом привласнення та розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а також службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у березні 2020 року між КП «Плесо» та підрядною організацією за результатами процедури відкритих торгів укладено договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмка Сирець у Подільському та Шевченківському районах м. Києва.

У подальшому, попри те, що підрядними організаціями роботи в повному обсязі були невиконані, директорами товариств до актів приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості про їх виконання.

Надалі, заступник начальника відділу проектування та підготовки будівництва КП «Плесо» після безпідставного підписання вказаних документів інженером технічного нагляду цього ж відділу, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах підрядних організацій, підписав вказані первинні документи фінансово-господарської діяльності та передав їх на виконання.

За результатами проведення економічної експертизи встановлено, що такими діями місцевому бюджету завдано понад 1 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури