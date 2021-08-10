Посадовці привласнили майже мільйон гривень під час реставрації історичного центра столиці

Служба безпеки України викрила схему незаконного збагачення керівництва комунального підприємства КМДА.

Протиправна діяльність зловмисників завдала бюджету міста 800 тис. грн збитків. Призначалися кошти на реставрацію пам’яток архітектури у центрі столиці.

За даними слідства, директор комунального підприємства, увійшовши в зговір з керівником афілійованої комерційної структури, налагодив механізм привласнення грошей столичної громади. Оборудку організували під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт в одній з нежитлових історичних будівель у центрі Києва.

Загальна вартість проєкту становила понад 2,5 млн грн.

За законом будівельна компанія, щоб її допустили до виконання таких робіт, мала мати відповідну ліцензію та дозвіл на їх виконання.

Посадові особи комунального підприємства, відповідальні за проведення тендеру, володіли інформацією, що його «переможці» мали тільки ліцензію на здійснення будівельних робіт. І все ж уклали з ними договір на проведення ремонтно-відновлювальних робіт такої категорії.

Підрядники ж перерахували отримані державні кошти на рахунки трьох фіктивних підприємств нібито за виконання реставраційних робіт.

За рахунок того, що ділки у актах виконаних робіт вказали більший за реальний обсяг робіт та завищену вартість виконаних робіт та матеріалів, їм вдалося привласнити третину коштів: 800 тис. грн з 2.5 млн грн.

Наразі колишньому директору комунального підприємства та директору комерційного підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області