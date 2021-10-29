Посадовців Чернігівської міськради викрили на розкраданні коштів, виділених на розвиток соціальної інфраструктури

Служба безпеки України викрила посадовців Чернігівської міської ради та керівників будівельних компаній на привласненні десятків мільйонів гривень, виділених на розвиток соціальної інфраструктури міста.

За даними слідства, посадові особи Управління капітального будівництва Чернігівської міськради провели публічні закупівлі на понад 218 млн грн. Усе це — для будівництва та реконструкції дитячих садків, закладів охорони здоров’я та спортивних залів й майданчиків у Чернігові. Переможцями у тендері стали «партнерські» комерсанти.

Перевірка Державною аудиторською службою зафіксувала, що компанії у декілька разів завищили вартість будівельних матеріалів та робіт. Загальна сума завданих збитків місцевому бюджету становить 23,5 млн грн.

У рамках кримінального провадження проведено одночасно більше 20 обшуків в офісних приміщеннях компаній та за адресами проживання учасників схеми.

Правоохоронці виявили чорнові записи та первинну бухгалтерську документацію, що підтверджують протиправну діяльність. Під час слідчих дій керівник фірми намагався спалити кошторисну документацію, проте правоохоронці не допустили цього.

Триває розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності проводилось Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та співробітниками Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ