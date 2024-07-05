Посадовця ДСНС з Луганщини судитимуть за державну зраду

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовця ДСНС з Луганщини за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що після повномасштабного російського вторгнення начальник відділу організації профілактичної роботи Старобільського райуправління ГУ ДСНС України у Луганській області зрадив присязі та перейшов на бік агресора.

У квітні 2022 року він добровільно обійняв посаду «заступника начальника загону – начальника відділення наглядово-профілактичної діяльності Старобільського державного пожежно-рятувального загону мнс лнр».

Обвинувачений відповідає за дотримання норм пожежної безпеки в незаконних органах влади на території захоплених населених пунктів району.

Підтримує агресію проти України та співпрацює з посадовцями «лнр».

Наразі чоловіка оголошено в розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – співробітники УСР в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури