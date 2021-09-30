Судитимуть організовану злочинну групу, яка займалася масовим виловом риби на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи, які займалися незаконним рибним добувним промислом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 249 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 мешканців Київщини тривалий час, за допомогою заборонених знарядь лову, здійснювали вилов риби із водоймищ регіону. Далі браконьєри реалізовували рибу оптовим покупцям для подальшої реалізації на території м. Києва та Київської області. Обвинувачені не припиняли «роботу» і в період нересту.

Затримано злочинну групу у червні поточного року під час чергового улову на майже 500 кг риби.

Досудове розслідування здійснювалося ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід — відділ захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Київській області.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура