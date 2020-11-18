Посадовця КП Київської облради затримано на хабарі

Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди генеральним директором одного з комунальних підприємств Київської обласної ради.

Встановлено, що посадовець, разом із спільником, вимагали від суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у сумі 30 тисяч гривень за надання в оренду офісних та складських приміщень, які знаходяться на балансі вказаного підприємства. Затримали підприємливих ділків під час передачі першого траншу хабаря у розмірі 20 тисяч гривень.

На даний час в рамках кримінального провадження розпочатого за ч.3 ст.368 КК України проводяться невідкладні слідчі дії. Затриманим готуються письмові повідомлення про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідство у вказаному провадженні проводиться СУ ГУНП в Київській області за оперативного супровіду УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури