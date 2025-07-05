Посадовця Миколаївської ОВА підозрюють у пособництві в заволодінні майже ₴900 тис. бюджетних коштів

Прокурори Баштанської окружної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника одного з управлінь Миколаївської обласної військової адміністрації у пособництві в заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції насосної станції та напірного колектора дитячого садка «Теремок» і загальноосвітньої школи №1 у смт Казанка, а також у службовому підробленні.

За даними слідства, підозрюваний, діючи за попередньою змовою з групою осіб, склав акти виконаних робіт, у яких зазначив недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. На підставі цих документів упродовж 2018–2021 років із бюджету незаконно перераховано майже 900 тис. грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, а саме: пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Прокурори перевіряють причетність інших осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого відділу ВП №1 Баштанського районного відділу поліції ГУНП у Миколаївській області. Оперативний супровід — Баштанський районний відділ УСБУ в області.

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Довідково: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура