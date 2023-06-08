Посадовця податкової служби Київщини викрито на одержанні хабаря від приватного підприємця

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру начальнику одного з відділів податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДПС у Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, директор товариства мав намір припинити підприємницьку діяльність. Втім, за безперешкодне проведення ліквідаційної процедури зазначеного суб’єкта господарювання, він мав сплати посадовцю 20 тисяч гривень.

Податківця затримано під час одержання неправомірної вигоди у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Теруправління ДБР у Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура