Посадовця поліції Миколаївщини викрили на вимаганні хабарів із підлеглих

Один із заступників начальника Баштанського райвідділу, погрожуючи співробітникам надуманими проблемами на службі, вимагав щодоби приносити йому визначену суму неправомірної вигоди. Затримали правоохоронця за сприяння керівництва поліції Миколаївської області.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ встановили причетність працівника керівної ланки місцевої поліції до корупційних дій. Один із заступників начальника Баштанському РВП встановив підлеглим добову «таксу», інакше — обіцяв проблеми на службі та погрожував дисциплінарним покаранням.

За зібраними матеріалами Миколаївського УДВБ НПУ слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Факт вимагання задокументували.

12 000 гривень фігурант отримав від співробітника підпорядкованого підрозділу поліції, але на місці події його затримали працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та ДБР за сприяння керівництва ГУНП у Миколаївській області.

Посадовцю поліції слідчі ДБР готують оголошення про підозру та подання до суду клопотання для обрання запобіжного заходу. Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинені дії йому може загрожувати позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України