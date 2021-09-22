В аеропорту «Бориспіль» викрито пасажира з понад 75 тис. таблеток з прекурсором

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України у закінченому замаху на контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України).

За даними слідства, підозрюваний намагався провезти через кордон України з Йорданії валізу з таблетками, які використовуються для виготовлення амфетаміну, приховавши її від митного контролю. При цьому нелегальний багаж він переплутав із чужим, а повернувшись до аеропорту «Бориспіль» за своєю валізою, був викритий правоохоронцями.

Вилучено понад 75 тис таблеток, в яких, згідно висновку експерта, міститься обмежений в обігу прекурсор.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора