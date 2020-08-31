Посадовця судитимуть за збитки майже на 700 тис. грн.

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 6 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця за фактом підроблення офіційного документа та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Васищевською селищною радою та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти щодо реконструкції моста через річку Уди. Для виконання робіт щодо авторського нагляду укладено ще один договір — з іншим ТОВ. Відповідальною особою призначено генерального проектувальника.

Встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних підрядником робіт не відповідають визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією.

Генеральний проектувальник, який відповідав за авторський нагляд, у свою чергу не повідомив замовника про виявлені порушення. Крім того, він вніс завідомо недостовірні відомості в офіційний документ щодо обсягу виконаних робіт. У подальшому, на підставі підписаних актів виконаних робіт, Васищевською селищною радою перераховано грошові кошти на рахунок підприємства підрядника за роботи, які фактично не виконано.

Таким чином, через неналежне виконання службових обов’язків генеральним проектувальником державі завдано збитків на суму близько 700 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Пресслужба прокуратури Харківської області