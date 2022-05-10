На Закарпатті судитимуть чоловіка, в помешканні якого знайшли 150 кг канабісу (фото)
Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя с. Велика Паладь за фактами вчинення ряду злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин. Чоловіку інкримінують посів і вирощування близько сотні рослин коноплі, а також зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства, мешканець Берегівщини облаштував на території свого помешкання спеціальну теплицю, де вирощував коноплі.
Встановив там крапельну систему поливу, вентиляційне обладнання і систематично доглядав за рослинами. Частину вирощував у спеціальних ємностях у підвалі будинку. Надалі висушував рослини і виготовляв із них наркотичну речовину – канабіс, яку подрібнював і розфасовував в окремі пакети з метою подальшого збуту.
Під час обшуку у помешканні обвинуваченого правоохоронці виявили більше сімдесяти коренестебел конопель і 150 кг канабісу, а також електронні ваги, прилади для вимірювання смоли та порожні пакетики для пакування наркотиків.
На період слідства Виноградівський районний суд обрав чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення 363 тис. грн застави. Подану прокурором апеляцію із вимогою безальтернативного арешту чоловіка суд відхилив та залишив рішення без змін. Наразі провадження скеровано для подальшого розгляду по суті.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратуриTweet