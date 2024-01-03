Чоловіка судитимуть за незаконний збут електронних сигарет на території Київщини
Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами придбання, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).
Розслідуванням встановлено, що в грудні 2022 мешканець Києва придбав через мережу Інтернет незаконно виготовлені рідини та набори для їх самостійного виготовлення, електронні сигарети, а також тютюн для кальяну.
Чоловік транспортував товар до орендованих торгових приміщень в Обухові. Не маючи ліцензії на роздрібну торгівлю електронними сигаретами та рідинами, він продавав товар виключно за готівку.
За результатами обшуків у нього вилучили понад 6,5 тис. ємностей з рідиною та понад 2 тис. електронних сигарет.
Досудове розслідування здійснювалося детективами територіального управління БЕБ у Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet