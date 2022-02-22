Посадовцю АТ «Укрзалізниця» повідомлено про підозру у завданні збитків у понад ₴8 млн.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві повідомлено про підозру посадовій особі регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», внаслідок службової недбалості якої спричинено тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2019 році у структурному підрозділі «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» вирішувалося питання з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA.

У цей же час, головний інженер служби локомотивного господарства, будучи обізнаним про загальну вартість вказаних робіт, а також про процедуру здійснення державних закупівель, умисно роздробив предмет закупівлі та в подальшому уклав із підприємством договір на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA за значно завищеними цінами.

Внаслідок таких дій ПАТ «Укрзалізниця» заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.

На даний час готується клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та застосування інших заходів забезпечення у кримінальному провадженні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура