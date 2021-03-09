Посадову особу лісгоспу викрито на систематичному хабарництві під час продажу лісоматеріалів

Завдяки спільним заходам правоохоронних органів Луганщини, спрямованих на протидію незаконним вирубкам лісу та іншим злочинам у лісовій сфері, за процесуального керівництва обласної прокуратури викрито корупційну схему керівника одного з лісництв державного підприємства «Сєвєродонецьке лісомисливське господарства» (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадова особа лісгоспу систематично вимагала та одержувала від підприємців хабарі за безперешкодний продаж лісоматеріалів. Сума неправомірної вигоди становила 50 % від вартості офіційно придбаної деревини.

Правоохоронці фіксували протиправні дії вказаної особи упродовж останніх чотирьох місяців. У кримінальному провадженні задокументовано 5 епізодів отримання грошових коштів у розмірі 10 тис. грн від одного з місцевих підприємців. Під час одержання чергової суми хабаря посадовицю затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Попередньо встановлено, що половина лісопродукції продавалася «поза касою». За результатами судової експертизи буде встановлено вартість викраденого лісу та прийнято рішення про додаткову кваліфікацію.

На даний час судом до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювалися спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, оперативниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури