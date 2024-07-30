Посадовиця Ужгородської міськради нанесла ₴1,5 млн. збитків державі

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Фігурантка погодила введення в експлуатацію житлових комплексів без сплати інвестором обов’язкового одноразового внеску до бюджету. Наразі порушниці повідомлено про підозру. За скоєне їй загрожує до шести років ув’язнення.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції спільно з працівниками ТУ БЕБ у Закарпатській області встановили, що посадовиця одного з управлінь Ужгородської міськради причетна до завдання державі 1,5 млн грн збитків.

У період 2020 року фігурантка двічі погодила введення в експлуатацію житлових комплексів без сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ужгорода. У першому випадку держава недоотримала мільйон гривень, а в другому – понад 500 тисяч гривень.

Наразі слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили посадовиці про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підозрюваній загрожує до шести років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України

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