Посадовиця «заробила» ₴500 тис. під час постачання неякісного вугілля

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовиця здійснила постачання 139 т некондиційного вугілля до відділу освіти, молоді та спорту Голованівської селищної ради Кіровоградської області.

Вказані дії підозрюваної спричинили збитки державі на суму 500 тис. гривень.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура