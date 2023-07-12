Поширювала у месенджері матеріали про роботу ППО та розташування ЗСУ – повідомлено про підозру мешканці столиці

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 34-річній мешканці м. Києва у поширенні несанкціонованої інформації про розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану ( ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у травні 2023 року підозрювана на власний мобільний телефон здійснила відеозйомку та поширила у месенджері розташування Збройних Сил України та направлення систем ППО, а також результат ураження повітряних цілей, чим завдала загрози інформаційній безпеці людей та національній безпеці держави.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниці.

За місцем проживання фігурантки був проведений невідкладний обшук та вилучено технічній засіб, який використовувався для поширення заборонених матеріалів.

Вирішується питання про обрання вказаній особі запобіжного заходу.

Раніше, відносно близької родички підозрюваної в межах іншого кримінального провадження прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за аналогічним фактом, вчиненим в інший період часу, за ч. 2 ст. 114-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура