После конфликта со стрельбой в Киеве задержали Mercedes с оружием
В четверг, 25 февраля, днем на улице Ямской была стрельба. Полиция подала в розыск автомобиль Mercedes спринтер. Вечером в Киеве задержали два автобуса из ориентировки. Один из них был с арсеналом оружия возле офиса ОПЗЖ.
Один из автобусов задержали по адресу Васильковская, 23б. Об этом сообщает Информатор с места событий. По этому адресу находится офис Оппозиционной платформы «За Жизнь».
В результате стрельбы пострадавших нет. Все произошло сегодня около 16:00. По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле на строительную площадку и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись.
Для задержания правонарушителей в столице ввели специальную полицейскую операцию, в ходе проведения которой задержали два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники с места происшествия. Одну из машин полицейские задержали на территории столицы, по адресу Васильковская, 23б.
А другую за пределами Киева задержали наряды полиции Киевской области. С лицами, которые в них находились проводятся процессуальные действия и устанавливается их причастность к совершению вышеуказанных событий.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного преступления.
А это фото с задержания в Киевской области:
Платон Бережной
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