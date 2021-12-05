За вбивство грабіжника мешканцю Тернопільщини присудили 1 рік в’язниці

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав громадянина винним у перевищенні меж необхідної оборони.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 23 листопада.

16 грудня 2019 року пізно ввечері чоловік повернувся додому і в літній кухні побачив, як з горища по драбині спускається незнайомець із мішком. Господар зрозумів, що крадуть його зерно. Непроханий гість поставив мішок на підлогу і, за словами обвинуваченого, схопив руками його за шию і почав душити. Обороняючись, господар побачив на швейній машинці ніж. Він схопив ніж і двічі вдарив грабіжнику спереду по тулубу, десь в ділянку грудей. Від удару незнайомець почав відпускати його шию і в той момент він ще раз його ударив ножем. Грабіжник почав виходити з будинку і тоді господар вчетверте вдарив його ножем ззаду в область тулуба. Потерпілий вибіг на вулицю і впав.

У суді чоловік розкаювався, говорив, що вбивати не хотів. Дружині вбитого нічого не відшкодував бо нібито не знав, де вона живе. Просив суворо не карати, обіцяючи щомісяця відшкодовувати вдові гроші.

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого не відповідали небезпечності посягання та обстановці захисту, а тому він вийшов за межі необхідної оборони.

Суд не побачив пом’якшуючих обставин. Факт формального визнання вини, як пояснив суд, не є тотожним поняттю «щире каяття», оскільки розкаяння передбачає, окрім визнання самого факту вчинення злочину, ще й дійсне, а не уявне визнання своєї провини, щирий жаль з приводу цього та осуд своєї поведінки, що поведінкою обвинуваченого не підтверджується.

На час ухвалення вироку обвинувачений не зробив жодної спроби відшкодувати потерпілій заподіяні збитки.

Суд не погодився призначити покарання у вигляді виправних робіт, про що прокурор та сторона захисту просили в судових дебатах. Чоловіка засудили до 1 року ув’язнення.