Вбивство у Старокостянтинові: підозрюваного затримали аж у Рахові на Закарпатті

Після скоєного зловмисник почав переховуватись. Працівники поліції оголосили його в розшук. Підозрюваного виявили прикордонники, коли він намагався покинути територію України.

12 червня у квартирі по вулиці Миру було виявлено тіло 41-річного місцевого жителя. Як показав розтин, у чоловіка були переламані ребра та інші тілесні ушкодження, що і стали причиною смерті.

Працівники місцевого відділу поліції оперативно-розшуковими заходами встановили, що до злочину причетний 38-річний знайомий потерпілого. Напередодні зловмисник прийшов до своєї жертви додому. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої підозрюваний сильно побив загиблого і залишив напризволяще.

Поліцейські оголосили підозрюваного в розшук.

Як з’ясувалось, після скоєного зловмисник виїхав до Закарпатської області, де намагався перетнути кордон. Його виявили прикордонники і передали колегам Рахівського відділку поліції, які, у свою чергу, зв’язалися з поліцейськими Старокостянтинова.

Слідчі відділу поліції №1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили 38-річному чоловікові підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до 10 років ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області