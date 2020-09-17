Постачальникові медичного обладнання оголосили підозру у заволодінні ₴1,3 млн. бюджетних коштів

Повідомлено про підозру директору товариства за фактом заволодіння бюджетними коштами у розмірі 1,3 млн грн під час постачання медичного обладнання шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між директором товариства та комунальним некомерційним підприємством Обухівської районної ради «Обухівська центральна районна лікарня» укладено договір про закупівлю медичного обладнання — системи рентгенівської діагностики.

Підозрюваний, порушуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», здійснив постачання до районної лікарні рентгенівської системи за ціною, що перевищує граничну націнку у 10 відсотків до закупівельної вартості товару, чим завдав бюджету шкоду в розмірі понад 1,3 мільйона гривень.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області, процесуальне керівництво – прокурорами Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

У разі доведення вини, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури