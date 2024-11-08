«Посилено лікувалися» метадоном: двох одеситів викрили у шахрайстві з наркотичними засобами

В рамках проходження програми замісної терапії, наркозалежні громадяни вводили в оману лікарів та отримували метадонові препарати. Правоохоронці довели причетність фігурантів до понад 200 таких оборудок. Їм загрожує позбавлення волі.

Викрили правопорушників працівники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1.

Діяли 42 та 51 річні зловмисники за однаковою схемою.

Перебуваючи на обліку в медичному закладі, за призначенням лікарів, наркозалежні містяни отримували препарати, що містять метадон. Однак, призначена для лікування доза їм здалася замалою і вони вирішили її збільшити в протиправний спосіб. В порушення встановлених правил та взятих на себе зобов’язань, вони звернулися до іншого медичного закладу, де почали проходити аналогічну замісну терапію, запевнивши лікарів, що це їх перша програма.

У такий спосіб, вводячи в оману медиків, фігуранти, в рамках проходження програми наркозамісної терапії, одночасно отримували метадонові препарати в двох медичних закладах. Наразі доведено причетність зловмисників до понад 200 фактів протиправного заволодіння наркотичним засобом.

Слідчі довели, що старший чоловік «посилено лікувався» протягом майже шести місяців, а от молодшому вдалося одурювати лікарів трохи більше дев’яти місяців. Обидва вони шахрайським шляхом заволоділи загалом близько 80 грамами метадоновмісного лікарського препарату, який, з їх слів, вживали самостійно.

Крім того, під час досудового розслідування правоохоронці встановили причетність 42-річного фігуранта до крадіжки грошей з банківській картки, яку загубила 28-річна одеситка. Майже 21 тисячу чужих гривень він витратив на одяг, тютюн, продукти, поїздки на таксі тощо. А коли гроші закінчилися, картку викинув.

«Ми зібрали достатньо доказів та повідомили чоловікам про підозру за частинами 1 і 2 ст. 308 Кримінального кодексу України – у заволодінні наркотичним засобом шляхом шахрайства, зокрема повторно. А молодший з фігурантів отримав підозру ще за ч. 4 ст. 185 КК України – у таємному викрадені чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану, зокрема повторно. Як з’ясували слідчі, в одному з районних судів Одеської області відносно 42-річного фігуранта слухаються матеріали по його обвинуваченню у скоєнні грабежа. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам за оборудки з наркотиками – до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – розповіла слідча відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Олена Сарсакова.

Розслідування відносно молодшого фігуранта вже завершено та матеріали скеровано до суду. Щодо старшого правопорушника досудове слідство ще триває.

Одеське районне управління поліції № 1