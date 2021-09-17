Повідомлено про підозру чоловіку, який підпалив автомобіль в Шевченківському районі столиці

Зловмиснику не сподобалося те, як був запаркований «ГАЗ». Тепер 27-річному місцевому мешканцю загрожує до десяти років за ґратами.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Ольжича горить авто. На момент прибуття правоохоронців пожежа була ліквідована співробітниками ДСНС. Внаслідок загорання ніхто не постраждав.

Поліцейські з’ясували, що автомобіль «ГАЗ» тривалий час стояв у дворі будинку і в ньому зберігалися фрукти та овочі. Як розповів тимчасово виконував обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила залишки склянки та змиви паливно-мастильних матеріалів:

«Ми провели невідкладні оперативно-розшукові заходи та встановили, що до скоєння злочину причетний уродженець міста Києва, 1994 року народження, який підпалив автомобіль із пасажирської сторони та втік із місця події. Оперативні працівники встановили місце перебування зловмисника та доставили до управління поліції. Чоловік зізнався у скоєнні злочину та пояснив свій вчинок тим, що хотів провчити власника автомобіля через те, що він, на його думку, неправильно припаркував «ГАЗ».

Правоохоронці з’ясували, що фігурант раніше мав проблеми із законом через незаконне зберігання наркотиків та зброї.

«Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження або пошкодження майна. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру. Нині ми готуємо клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі», — зазначив полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва