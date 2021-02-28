В Польше в ДТП погибли двое украинцев (фото)

Их автомобиль врезался в дерево

В Польше произошло ДТП, в результате которого погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает TVP.INFO со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что дорожная авария произошла в ночь на 28 февраля в Люблине. Автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и врезался в дерево.

24-летний водитель легкового автомобиля и 22-летний пассажир скончались на месте. Оба являются гражданами Украины, которые проживают в Польше.

Дорога на месте аварии была заблокирована несколько часов. Сейчас полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии. // Сегодня