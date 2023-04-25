Повідомлено про підозру чоловіку, який працював в окупаційній міліції… «13 ЮМа»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 53-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцевий мешканець добровільно працевлаштувався до так званої «народної міліції». Російські загарбники тривалий час вважали, що прийшли «визволяти» місто «13 ЮМ». Саме так вони називали населений пункт, коли читали місцеві вказівники. Але згодом місцеві колаборанти та зрадники навчили окупантів правильно називати місто.

Спочатку підозрюваний обійняв посаду «в.о. дільничного», а згодом отримав від окупантів підвищення та став «в. о. оперуповноваженого» так званого «Ізюмського відділення народної міліції».

До «обов‘язків» колаборанта входили:

– охорона об’єктів інфраструктури, аптек та складів;

– прийняття скарг та заяв від громадян;

– вилучення зброї у громадян;

– опечатування речових доказів та передача їх до військової комендатури окупантів.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура