Повідомлено про підозру чоловіку, який умисно ухилився пройти програму для кривдників

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 36-річному місцевому мешканцю, який умисно ухилився від проходження програми для кривдників, яка була застосована судом.

Так, чоловіка у 2021 році судом притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства відносно 76-річної матері (ч. 2 ст. 173-2 КУпАП).

Суд наклав на чоловіка адміністративне стягнення у виді штрафу та зобов’язав пройти корекційну програму для кривдників. Однак підозрюваний не виконав постанову суду та не пройшов корекційну програму.

Дії зловмисника органом досудового розслідування кваліфіковано за ст. 390-1 КК України (умисне ухилення від проходження корекційної програми для кривдників, до якого такі заходи застосовані судом).

Нагадаємо, що відповідно до ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» програма для кривдника – це комплекс заходів, що формується на основі результатів оцінки ризиків та спрямований на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків.

Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.

Київська міська прокуратура