Повідомлено про підозру депутатці, яка під час окупації смт Дворічна обійняла псевдопосаду
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру депутатці Дворічанської ОТГ Куп’янського району за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії, обрала для себе шлях працювати на представників РФ.
У липні цього року під час окупації населеного пункту жінка обійняла посаду «виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області».
Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet