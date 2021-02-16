Повідомлено про підозру двом столичним лікаркам, які «продавали інвалідність»

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Спільниці вимагали винагороду за надання відповідної медичної документації та прийняття позитивного рішення у встановленні групи інвалідності. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці Оболонського управління поліції спільно з працівниками місцевої прокуратури № 5 та співробітниками Служби безпеки України затримали Голову медико-соціальної експертної комісії та її спільницю за вимагання неправомірної вигоди.

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Зловмисниці змушували пацієнта сплатити 3000 доларів США за прийняття позитивного рішення комісією щодо присвоєння йому групи інвалідності.

У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді минулого року лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання йому необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами у найкоротший термін. Перший платіж у розмірі 30 тисяч гривень чоловік передав лікарці одразу. Крім того, ще 10 тисяч гривень потерпілий передав посередниці, яка натомість віддала йому медичний висновок з підтвердження 2-ї групи інвалідності. Співробітники СБУ затримали чиновницю та її спільницю-лікарку на «гарячому» щойно та принесла гроші у кабінет.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили обом фігуранткам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

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