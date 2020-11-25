Мешканця Київщини судитимуть за спробу дати хабаря поліцейському

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 44-річного уродженця Луганської області за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст.369 КК України).

Встановлено, що 4 листопада цього року працівники батальйону Управління патрульної поліції в Київській області ДПП в с.Чайки, при виконанні службових обов’язків, на одній із вулиць с.Святопетрівське, зупинили автомобіль під керуванням місцевого жителя, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

У процесі встановлення особи порушника, обвинувачений захотів «вирішити справу на місці», запропонувавши співробітникам поліції хабар у сумі 100 долларів США за нескладання стосовно нього протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Гроші чоловік поклав у страховий поліс та передав патрульному під виглядом надання документів для перевірки.

Довідково: санкція вказаної вище статті передбачає покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Пресслужба Київської обласної прокуратури