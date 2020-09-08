Повідомлено про підозру екс-керівнику будівельної компанії, який незаконно заволодів грошовими коштами

Київською місцевою прокуратурою № 5 за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області повідомлено про підозру колишньому керівнику будівельної компанії, який шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів заволодів грошовими коштами управління освіти Оболонської РДА у м. Києві у великих розмірах (ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, колишній керівник підрядної організації упродовж 2016 року, використовуючи своє службове становище, завищив вартість виконаних робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу, розташованого в Оболонському районі столиці, шляхом внесення недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконувалися.

Своїми неправомірними діями зловмисник завдав збитків управлінню освіти Оболонської РДА на суму у майже 250 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

За вказані кримінальні правопорушення чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва