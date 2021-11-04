Повідомлено про підозру ексголові РДА, через недбалість якого держава втратила цінну землю під Києвом
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому голові Бородянської районної державної адміністрації Київської області, через недбалість якого цінні державні землі «Тетерівського лісгоспу» площею 2 га перейшли у приватну власність.
Посадовець допустив незаконне відведення у власність громадянина земельної ділянки, яка перебувала у користуванні держпідприємства «Тетерівський лісгосп», на території Бородянського району Київської області.
Обіймаючи посаду голови райдержадміністрації, він не забезпечив перевірки наявності законних підстав для відведення державної землі у приватну власність.
Експосадовець підозрюється у службовій недбалості (ч 1. ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років.
На цей час вирішується питання про обрання запобіжного заходу і встановлення інших фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.Tweet