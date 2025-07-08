Посадовця Держкосмосу засудили за державну зраду

Печерський районний суд міста Києва визнав винним у державній зраді завідувача сектору охорони праці, цивільного захисту та охорони навколишнього середовища Державного космічного агенства України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 липня.

Із червня 2024 року по 25 лютого 2025 року обвинувачений збирав і передавав спецслужбам РФ інформацію про діяльність Державного космічного агенства України, а також регіональних, територіальних підрозділів, підприємств та установ, що входять до сфери його управління.

Його завербували за посередництва дружини, яка у червні 2022-го виїхала до Росії.

Посадовець фотографував службові документи і копіював документи з робочого компʼютера на флеш-носій. Інформацію він пересилав дружині, маскуючи це під «лабораторні роботи».

У переданій інформації є опис результатів влучань по воєнних обʼєктах та обʼєктах критичної інфраструктури, відомості щодо створення міжнародного консорціуму з розвитку українського супутникового виробництва, інформацію про заплановані заходи із розвитку військово-технічного співробітництва з іншими державами та ін.

Під час службових відряджень у Дніпро у вересні, листопаді та грудні 2024 року обвинувачений на власний мобільний телефон фотографував корпуси КП СПБ «Арсенал», ДП «КБ Південне», ДП «ВО «Південмаш», де виготовлялась військова продукція. Потім надсилав ці фото із, додаючи географічні координати і пояснення щодо потужностей з виробництва військової продукції і можливих негативних наслідків для обороноздатності у разі влучання ракетами у ці обʼєкти.

У судовому засіданні 60-річний чоловік повністю визнав вину і заявив про щире каяття. Він розповів, що народився у Донецьку і все своє життя проживав в Україні. У 2021 році його родина переїхала з Дніпра до Києва і він був призначений на посаду до Державного космічного агенства України. Після початку військової агресії РФ проти України, у 2022 році його дружина виїхала через Польщу до Росії, де на той момент вже декілька років проживала їх спільна донька, яка у 2020 році вступила до Ростовського коледжу та навчалась там. У Росії дружина подала документи на отримання російського громадянства і в анкеті зазначила місце роботи і посаду свого чоловіка. Через деякий час до дружини приїхав працівник ФСБ РФ і запропонував співпрацю, щоб її чоловік став інформатором. За це феесбешник запропонував жінці вирішення соціально-побутових питань її та доньки, оплату лікування, тому що вона там захворіла, тощо. Обвинувачений погодився, оскільки також планував переїзд до Росії. На той момент у нього було певне розчарування в ситуації в Україні, адже у 2024 році померла його мати у Донецьку, яку він тривалий час не бачив і це була певна «емоційна грань», виникло розчарування політикою в країні та в собі.

За передачу інформації спецслужбам РФ, як запевнив обвинувачений, він ніяких грошей не отримував, робив це за допомогу його родині в Росії.

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.