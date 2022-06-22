Повідомлено про підозру ексмеру Южноукраїнська, який побив свою заступницю

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчими повідомлено про підозру колишньому Южноукраїнському міському голові за фактом заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі, у зв’язку з її службовою діяльністю (ч. 2 ст. 350 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року. під час проведення наради з приводу розподілу гуманітарної допомоги, між колишнім мером та його 41-річною заступницею виник конфлікт, в ході якого підозрюваний, зневажаючи правилами поведінки в діючому органі місцевого самоврядування, наніс жінці декілька ударів, чим спричинив легкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

За інформацією Вознесенської окружної прокуратури