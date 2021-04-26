Повідомлено про підозру колишньому державному реєстратору, який оформив будинок за підробленими документами

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру колишньому державному реєстратору однієї з сільських рад Богодухівського району Харківської області за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам окремих громадян (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, розлучившись з колишньою дружиною, вирішив заволодіти її нерухомістю та на підставі завідомо підроблених документів оформити на себе речові права на будинок, звернувшись до державного реєстратора.

Так, реєстратор, обіймаючи відповідну посаду, з метою отримання неправомірної вигоди, у 2020 році здійснив незаконну реєстрацію речових прав на житловий будинок загальною площею 137 кв. м, що розташований на території Богодухівського району Харківської області на користь колишнього чоловіка власниці домоволодіння, спричинивши потерпілій збитки на загальну суму 1,6 млн грн.

04.02.2021 колишньому реєстратору було повідомлено про підозру.

Оскільки державний реєстратор переховувався від органів слідства, 19.04.2021 його було розшукано, затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 130 тисяч гривень.

Санкція статті стосовно реєстратора передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, 11.12.2020 повідомлено про підозру колишньому чоловіку потерпілої за фактом шахрайства з використанням завідомо підробленого документа, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

Колишньому чоловіку потерпілої було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування стосовно колишнього чоловіка потерпілої завершено.

Санкція статті стосовно чоловіка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури