Двоє посадовців розтратили понад ₴800 тис. бюджетних коштів
За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури двом посадовцям повідомлено про підозру за фактом розтрати грошових коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що директорка одного з ліцеїв області за пособництва директора товариства, що обробляв земельну ділянку ліцею, здійснила розтрату грошових коштів під час оплати господарських послуг.
Так, очільниця навчального закладу за попередньою змовою з директором товариства, достовірно знаючи, що розрахунок за доробку та зберігання зерна кукурудзи вже проведено, уклали додатковий договір, у який включили зазначені послуги вдруге, чим розтратила кошти навчального закладу.
Внаслідок неправомірних дій посадовців державі завдано збитки на суму понад 800 тис. гривень.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Кіровоградська обласна прокуратураTweet