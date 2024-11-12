Двоє посадовців розтратили понад ₴800 тис. бюджетних коштів

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури двом посадовцям повідомлено про підозру за фактом розтрати грошових коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директорка одного з ліцеїв області за пособництва директора товариства, що обробляв земельну ділянку ліцею, здійснила розтрату грошових коштів під час оплати господарських послуг.

Так, очільниця навчального закладу за попередньою змовою з директором товариства, достовірно знаючи, що розрахунок за доробку та зберігання зерна кукурудзи вже проведено, уклали додатковий договір, у який включили зазначені послуги вдруге, чим розтратила кошти навчального закладу.

Внаслідок неправомірних дій посадовців державі завдано збитки на суму понад 800 тис. гривень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура