Попереджено шахрайство із землями лісового фонду під Києвом на 600 тис. доларів (відео)

Державне бюро розслідувань викрило шахрайську схему «продажу» земель лісового фонду, розташованих поблизу Києва.

Встановлено, що організували оборудку родичі та довірені особи керівника ОТГ. Вони за 600 тисяч доларів США обіцяли підприємцю «вирішити питання» про виділення місцевою радою 1,2 гектара земельних ділянок лісового фонду під будівництво торговельного центру.

Правоохоронці затримали двох зловмисників «на гарячому» під час отримання першої половини суми у розмірі 300 тисяч американських доларів.

Слідчі ДБР повідомили їм про підозру у шахрайстві, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

До суду внесені клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідство перевіряє можливу причетність до вчиненого злочину керівника ОТГ, якому вже повідомлено про підозру в одержанні хабаря у іншій справі.

Операція проводилась за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, оперативне супроводження — СБУ.

Державне бюро розслідувань