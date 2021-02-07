В Днепре на Левобережном матершинники расстреляли мужчину

В воскресенье, 7 февраля, на жилмассиве Левобережный-3 словесная перепалка завершилась стрельбой. Пострадавшего забрала скорая.

Инцидент произошел в переулке Вольном примерно в 00:10.

По информации из личных источников, на улице мужчина сделал замечание двум парням за нецензурную лексику, из-за чего завязался конфликт, — сообщает Информатор. Мужчине дважды выстрелили в грудь из травматического пистолета. Скорая забрала его в городскую больницу №6.

Стрелявшие молодые люди с места инцидента скрылись, их разыскивают сотрудники полиции. Все обстоятельства инцидента устанавливает следственно-оперативная группа.