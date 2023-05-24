Повідомлено про підозру киянину, який заперечував існування України як держави

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури мешканцю Києва повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний не бажав визнавати злочини країни-агресора. Він стверджував, що росія є потужною та миролюбною країною.

У квітні 2023 року, перебуваючи поблизу Київської духовної академії і семінарії, на запитання журналіста, чий наразі є Крим, він відповів: «російський, Київської Русі». Чоловік публічно заперечив існування України як держави, збройну агресію рф та тимчасову окупацію частини території України.

Крім того, у своєму коментарі він публічно висловлював російські наративи про те, що кордони України ніде не зареєстровані та залишились нам з часів радянського союзу.

Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання в опублікованих матеріалах містять заперечення збройної агресії рф проти України, а також заперечення тимчасової окупації частини території України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора