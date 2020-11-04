У Києві затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство

Фігурант у 2006 році на території Грузії шахрайським шляхом заволодів грішми підприємства на суму понад пів мільйона ларі. Сьогодні, 4 листопада, оперативники Нацполіції та поліції Києва затримали іноземця у столиці.

Відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, 43-річний громадянин Грузії з серпня 2020 року перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві, що спричинило шкоду у великих розмірах.

Як з’ясувалося, зловмисник працював на одному із фармацевтичних підприємств. Користуючись службовим становищем, він шахрайським шляхом заволодів грішми на суму понад пів мільйона ларі, що становить близько 4,5 мільйона гривень за курсом НБУ станом на 4 листопада 2020 року.

Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Щоби уникнути покарання, чоловік переховувався у Києві.

Сьогодні оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з колегами з управління карного розшуку ГУНП в м. Києві, відповідно до інформації Інтерполу, встановили місце знаходження та затримали іноземця.

Наразі вирішується питання про його екстрадицію.

Управління комунікації Національної поліції України