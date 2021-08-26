Співпраця зі спецслужбами – жителя Житомирщини судитимуть за держзраду

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом державної зради (ч.1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, житель міста Бердичева, налагодивши через інтернет контакт із представником ФСБ РФ та вступивши з ним у змову, з січня по квітень 2021 року отримував та виконував завдання на шкоду обороноздатності і державній безпеці України.

Він діяв під конспіративним псевдонімом. Неодноразово фотографував військові об’єкти, територію полігону, будівлі, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень, входи і виходи приміщень, у тому числі аварійні і пожежні, гуртожитки, у яких проживають військовослужбовців, а також збирав приватну інформацію про їхні сім’ї. Усю інформацію, фотографії передавав через інтернет, за кожне завдання отримував плату на банківську картку. За «сумлінність» його запросили до РФ для проходження спецпідготовки та видали гроші на оформлення закордонного паспорта.

З часу затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Протиправну діяльність викрито прокурорами спільно зі співробітниками підрозділу контррозвідки Управління СБУ в Житомирській.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури