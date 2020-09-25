Повідомлено про підозру львів’янину, який використовував комуністичну символіку

За скоєне 21-річному підозрюваному загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

Сьогодні, 24 вересня, слідчі Галицького відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 повідомили 21-річному львів’янину про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 8 вересня близько 19.30 небайдужі громадяни виявили в центрі Львова чоловіка, одягненого в футболку із зображенням комуністичного символу.

Зловмисника одразу доставили у Галицький відділ поліції, де поліцейські встановили його особу та відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

Досудове розслідування триває. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному — позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна. // Вартові еспресо