Повідомлено про підозру мешканці Херсонщини, яка стала чиновницею окупаційного «уряду»

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру місцевій мешканці у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року під час тимчасової окупації міста Херсона підозрювана пішла на співпрацю з ворогом. Вона обійняла посаду «заместителя начальника» у незаконно створеному окупаційному органі – «Департамент труда и социальной политики Херсонской области».

У вересні вона отримала «підвищення» від окупаційної влади, ставши «заместителем исполняющего обязанности министра труда и социальной политики ВГА Херсонской области».

На псевдопосадах підозрювана виконувала адміністративно-господарські та організаційно – розпорядчі функції, допомагаючи представникам держави-агресора у встановленні та підтриманні їх незаконної влади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури