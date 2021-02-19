Повідомлено про підозру мешканці Одеси, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації у Туреччині

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 мешканці м.Одеси повідомлено про підозру за фактом вербування та переміщення кількох осіб з метою експлуатації та з використанням їх уразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України).

Під час досудового розслідування установлено, що 28-річна жителька м.Одеси, діючи у змові із громадянином Турецької Республіки, підшуковувала на території м. Києва жінок, які перебували у скрутному матеріальному стані.

Потерпілим пропонувалась робота у сфері надання сексуальних послуг із заробітною платою у розмірі 100-200 доларів США з 1 годину надання таких послуг, частину з яких необхідно передавати сутенеру, який знаходиться у Стамбулі.

Таким чином вказані особи завербували двох мешканок столиці.

У четвер, 18.02.2021 року, за оперативного супроводження працівників ВБЗПТЛ ГУНП у м. Києві слідчими СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві затримано мешканку Одеської області під час переправлення нею двох жінок через державний кордон України до Турецької Республіки.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура