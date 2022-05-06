Конфлікт через землю – мешканця Київщини ув’язнено на 9 років за вбивство сусіда

Прокурори Броварської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у суді стосовно мешканця Київщини, який скоїв умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Вироком суду його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурорами доведено, що у червні 2021 року в одному з сіл Згурівської селищної територіальної громади Броварського району, між двома чоловіками виник конфлікт через межу земельної ділянки. Сварка між обвинуваченим та його сусідом переросла у бійку.

Чоловік завдав потерпілому чисельні удари по голові та тулубу палицею, металевою частиною лопати і ломом. Від отриманих тілесних ушкоджень у вигляді множинних переломів черепа та кісток обличчя потерпілий помер на місці вчинення злочину.

Київська обласна прокуратура