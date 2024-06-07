Повідомлено про підозру мешканцю Дніпропетровщини, який упродовж 2,5 років ґвалтував малолітню падчерку

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, 42-річний мешканець м. Кам’янське упродовж 2,5 років вчиняв дії сексуального характеру стосовно малолітньої падчерки під час відсутності дружини.

На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 11 років.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції №2 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури