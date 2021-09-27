Повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який збував наркотики поштою

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік систематично збував наркотичні засоби та психотропні речовини у м. Харків.



У вересні 2021 року під час чергового збуту психотропних речовин чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Судовою експертизою встановлено, що вказана речовина, що була у чоловіка під час затримання, є амфетаміном.

Також під час фактичного затримання та проведення особистого обшуку виявлено і вилучено полімерний пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом у розфасованому вигляді загальною кількістю 240 одиниць. Цього ж дня чоловіку повідомлено про підозру.

Фрунзенським районним судом м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору всередині та полімерний пакет із речовиною рослинного походження. На даний час їх приналежність до речовин, заборонених у цивільному обігу, встановлюється.

Також попереджено збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території інших міст, зокрема, Одеси, Вінниці та Києва, куди чоловік засобами поштового зв’язку надіслав 13 посилок. Кінцеві адресанти затримані у порядку ст. 208 КПК України, та їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 309 КК України.

У поштових відправленнях виявлено та вилучено більше 50 грам білої кристалічної речовини. Її приналежність до речовин, заборонених у цивільному обігу, встановлюється.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури