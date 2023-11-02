Повідомлено про підозру мешканцю Самбора, який підірвав гранатою «Мерседес» знайомого (фото)

Як встановили правоохоронці, злочин був вчинений з особистих мотивів. За скоєне підозрюваному загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

30 жовтня близько восьмої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 45-річного жителя міста Самбір про те, що вночі внаслідок вибуху був пошкоджений його автомобіль «Мерседес», який він залишив біля одного з будинків на вулиці Івасюка у райцентрі.

До розкриття злочину були задіяні оперативники Управління карного розшуку, співробітники Управління кримінального аналізу, експерти-криміналісти, кінолог зі службовим собакою та вибухотехніки поліції Львівщини, оперативники кримінальної поліції та слідчі Самбірського районного відділу поліції. Як в подальшому встановили правоохоронці, автомобіль був пошкоджений внаслідок підриву гранати, ймовірно – Ф-1.

Проведеними заходами, зокрема вивчивши записи камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що до підриву автомобіля причетний житель Самора віком 45 років. Близько третьої години ночі він підійшов до «Мерседеса», розбив каменем вікно правих передніх дверей, кинув у салон гранату та після вибуху втік з місця події. Злочин був вчинений з особистих мотивів.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Також правоохоронці встановлюють походження гранати.

Відділ комунікації поліції Львівської області