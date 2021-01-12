За матеріалами української контррозвідки повідомлено про підозру начальнику так званої «Служби прикордонної охорони МДБ ДНР»

Контррозвідники СБУ викрили та задокументували протиправну діяльність начальника так званої «Служби прикордонної охорони МДБ ДНР», причетного до посягань на територіальну цілісність і недоторканність України та терористичної діяльності.

У межах слідства органів безпеки встановлено, що фігурант з 2015 року перебуває у складі цього терористичного формування. Як «начальник служби», він забезпечує протиправний «прикордонний контроль» захоплених бойовиками «ДНР» ділянок державного кордону України.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

СБУ